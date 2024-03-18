جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة سلبية 24 ساعة

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الثلاثاء.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر الأربعاء المقبل بصورة طبيعية على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.

فى سياق آخر، يدرس البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، الحد من سياسة التدوير التى يتبعها منذ تولى القيادة الفنية للفريق، والعمل على تثبيت بعض العناصر لتصبح القوام الاساسى للفريق فى المرحلة المقبلة.

ويرى الجهاز الفنى لجوميز ضرورة العمل على تثبيت تشكيل للفريق لإحداث حالة من الانسجام والتناغم بين اللاعبين وبعضهم، مع تطبيق سياسة التدوير على بعض اللاعبين حسب مجريات كل مباراة، وفى أضيق الحدود، كما يفكر جوميز وجهازه المعاون فى منح الفرصة لبعض الصفقات الجديدة التى يستبعدها من حساباته منذ انضمامهم للفريق فى الانتقالات الشتوية الماضية.