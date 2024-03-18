إصابة نجم ليفربول تثير قلق كلوب

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، ضربة قوية، بعد استبعاد أحد لاعبيه من معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، بسبب مشاكل بدنية.

وقرر منتخب أوروجواي استبعاد لاعب ليفربول، المهاجم داروين نونيز، من القائمة المستدعاه لهذا الشهر بسبب مشاكل بدنية.

ولن يكون داروين نونيز ضمن تشكيلة الأوروجواي للمباريات القادمة بسبب مشاكل بدنية.

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وقال الصحفي فاريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “إصابة دارون نونيز، ليست خطيرة ولكن المهاجم عانى بالفعل من مشاكل في الأسبوع الماضي وسيتعافى في ليفربول في الأيام العشرة المقبلة”.

الجدير بالذكر أن المهاجم داروين نونيز، كان من المقرر انضمامه للمشاركة في مباراتين وديتين أمام إقليم الباسك وكوت ديفوار، يومي 23 و26 مارس الحالي.

ويستعد منتخب أوروجواي، لخوض مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي استعداداً لباقي مباريات تصفيات كأس العالم، حيث سيواجه منتخب الباسك يوم 23 مارس، وسيلعب ضد كوديفوار بطل كأس إفريقيا في 26 مارس.

الجدير بالذكر أن داروين نونيز قد شارك في 42 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الجاري تمكن خلالهم من تسجيل 17 هدفاً وتقديم 14 تمريرة حاسمة.