حقيقة مفاوضات الاهلي مع نجم الجزائر

كشف مصدر داخل النادي الاهلي، عن حقيقة مفاوضات إدارة القلعة الحمراء، من نجم منتخب الجزائر، من أجل ضمه في الصيف المقبل.

ترددت العديد من الأنباء في الساعات الماضية، أن النادي الاهلي، يرغب في التعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد نجم فريق اتحاد العاصمة.

وأكد الإعلامي أحمد حسن اليوم الاثنين، أن الاهلي لديه رغبة في ضم نجم الجزائر، لكن لم يتحرك بأي خطوة رسمية.

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أفاد مصدر داخل الاهلي، بأن إدارة النادي درست صفقة المدافع الجزائري زين الدين بلعيد نجم فريق اتحاد العاصمة، للتعاقد مع في الميركاتو الصيفي.

وأوضح، أن مسؤولو الأحمر جسوا نبض اللاعب، لمعرفة إمكانية ضمه في الفترة القادمة، لكن علم الاهـلي بأن اللاعب تلقى عروض أوروبية مغرية، لذلك لم يدخل في مفاوضات رسمية.

ويستعد الاهلي لمواجهة مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة المواف 29 مارس الجاري تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.