بيان رسمي من الأرجنتين بشأن إصابة ليونيل ميسي

أصدر منتخب الأرجنتين، اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا، بشأن إصابة نجمه وقائده ليونيل ميسي، قبل مواجهتي السلفادور وكوستاريكا.

ويواجه منتخب الأرجنتين مع كل من منتخبي السلفادور وكوستاريكا، وديًا، في فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري.

وخلال الأيام الماضية، ترددت شائعات تفيد بعدم قدرة النجم ليونيل ميسي، على المشاركة في المباراتين، رغم تواجده في القائمة المستدعاه لبطل العالم.

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وتعرض نجم إنتر ميامي الأمريكي، للإصابة خلال مباراة فريقه وناشفيل، في كأس أبطال الكونكاكاف، الأسبوع الماضي.

وقال منتخب الأرجنتين في بيان رسمي: “لن يتمكن قائد فريق ليونيل ميسي، من التواجد في تشكيلة الفريق للمباريات الودية في أمريكا بسبب إصابة طفيفة في أوتار الركبة اليمنى تعرض لها في مباراة فريقه”.

الجدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتين، يتصدر جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لبطولة كأس العالم 2026، برصيد 15 نقطة حصدها من 5 انتصارات، مقابل خسارة واحدة أمام الأوروغواي.