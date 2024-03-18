أزمة تواجه تشافي قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن أزمة تواجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، في مواجهة ريال مدريد المرتقبة في بطولة الدوري الإسباني.

وبات تشافي، مهددًا بالغياب عن مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، والمقرر لها في بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 21 أبريل القادم.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن تشافي، قد يغيب عن مباراة البارسا ضد الريال في الليجا، بسبب العقوبة المرتقبة من جانب لجنة المسابقات، بعدما تعرض للطرد أمام أتلتيكو مدريد.

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وكان المدرب الإسباني، قد تعرض للطرد في مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بثلاثية نظيفة، وذلك بعد الاعتراض على الحكم.

وأوضحت الصحيفة أن البارسا قرر عدم الاستئناف ضد عقوبة تشافي، حيث من المتوقع أن يتم إيقافه لمدة مباراتين، حيث سيغيب عن لقاء لاس بالماس وقادش.

وأكدت الصحيفة، أنه قد يواجه تشافي عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات لأنها مخالف. متكررة منه، حيث سبق وحصل على 6 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوتين في الموسم الحالي.

واختتمت، بأن إدارة برشلونة لا تنوي الاستئناف ضد العقوبة، لأنها ترى أن تلك الخطوة ستكون مضيعة للوقت وغير مجدية عمليًا.