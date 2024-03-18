ريال مدريد يصدر بيانًا بعد العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا، بشأن نجم الفريق فينيسيوس جونيور بعد ما حدث في مباراة السبت الماضي أمام أوساسونا.

وتواجه الفريقان في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، حيث فاز ريال مدريد بنتيجة 4-2.

وجاء بيان ريال مدريد على النحو التالي: “بعد الإهانات الخطيرة التي وجهت مرة أخرى للاعبنا فينيسيوس جونيور، في هذه الحالة خلال المباراة الأخيرة في الدوري التي لعبها فريقنا”.

وأضاف: “يعلن نادي ريال مدريد ما يلي: تقدم نادينا بشكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد حكم المباراة خوان مونويرا، نتيجة الإهمال في صياغة تقرير الحكم، لقد تجاهل هذا الحكم عمدًا الإهانات الموجهة تجاه لاعبنا فينيسيوس، على الرغم من تحذيره من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي حدثت فيها هذه الإهانات”.

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وتابع: ” بالإضافة إلى ذلك، قدم ريال مدريد أيضًا شكوى إلى هذه الهيئة الفيدرالية فيما يتعلق بالإهانات والصيحات المهينة المذكورة أعلاه، وأحالها إلى اللجنة الحكومية لمكافحة العنـ.ـف والعنصر.ية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، حتى يتمكن من تلفظوا بها يتم التعرف عليهم ومعاقبتهم”.

وأردف: “في ضوء هذه الأحداث التي وقعت، قام ريال مدريد بتوسيع الشكوى التي قدمها يوم الجمعة الماضي، 15 مارس، إلى مكتب المدعي العام للدولة ضد جر.ائم الكراهية، بسبب الإهانات العنصر.ية الموجهة ضدنا، اللاعب فينيسيوس في محيط ملعب مونتجويك وملعب ميتروبوليتان في مدريد”.

وأتم: “يدين ريال مدريد مرة أخرى هذه الهجمات العنيفة للعنصر.ية والتمييز والكراهية، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة، مرة واحدة وإلى الأبد، من أجل القضاء على العنف الذي يعاني منه لاعبنا فينيسيوس جونيور”.