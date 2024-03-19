تعرف على سبب استبعاد ميسي من معسكر الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استبعاد ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي من معسكر شهر مارس الجاري.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني أن قرار الاستبعاد جاء بسبب إصابة في أوتار الركبة اليمنى، التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي وناشفيل.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني وديتين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، الأولى ضد السلفادور يوم الجمعة، والثانية أمام كوستاريكا الثلاثاء المقبل، في لوس أنجلوس.

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