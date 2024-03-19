شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف منتخب مصر بانضمام المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بانضمام المحترفين لصفوف معسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس. تضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبا هم: محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفي شوبير وأحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى شلبي ومصطفى فتحي وأحمد عاطف ومحمد الشامي ومحمد شريف. حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والأستاذ محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

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