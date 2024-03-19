الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغبة

عزا محلل رياضي فقدان أحد فرق المقدمة بدوري أدنوك للمحترفين حظوظه في حصد ألقاب أي من بطولات الموسم الحالي، إلى غياب الرغبة لدى مدرب الفريق، مشدداً على أن الأخير جزء من المشكلة، كونه افتقد الكثير من السمات التي لطالما عُرفت عنه في المواسم الماضية.

ميزانية

شدد مسؤول في لعبة جماعية، على أن عدم وضوح روزنامة الموسم، خصوصاً المتعلقة بالمشاركات الخارجية، تسبب في هدر المال العام، وتحميل الميزانية الخاصة باللعبة أعباء إضافية، خصوصاً أن هناك أندية لجأت إلى تعاقدات مبكرة مع محترفين أجانب، في موسم تتكرر فيه، للعام الثاني على التوالي، فترات توقف طويلة.

غيابات

ألقى إداري بأحد فرق المقدمة في لعبة جماعية، اللوم في تكرار الإصابات بين لاعبي الفريق، وغيابهم المؤثر عن مباريات مهمة في بطولة إقليمية، على الأحمال البدنية التي فرضت على لاعبي الفريق، خلال انتظامهم بمراحل الإعداد الطويلة للمنتخب، والمشاركة المكثفة خارجياً، بذريعة مراحل إعداد «الأبيض» لاستحقاقه القاري.