شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يواصل أرقامه المميزة مع المنتخب بالكلين شيت الثامن× 13 لقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، أرقامه الرائعة فى حراسة مرمى الفراعنة، بعدما حافظ على نظافة شباكه ليقود المنتخب للفوز على نيوزيلندا بهدف نظيف، ليتأهل إلى نهائى كأس عاصمة مصر.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة تونس وكرواتيا المقرر إقامتها مساء السبت، فى نهائى كأس عاصمة مصر الودية، فيما ينتظر نيوزيلندا الخاسر من المواجهة لتحديد المركز الثالث والرابع.

ونجح محمد أبو جبل فى الوصول للحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثامنة مع المنتخب فى مباراته الثالثة عشر الدولية، حيث استقبل 9 أهداف فقط.

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد من ضربة جزاء في الدقيقة 29 من زمن اللقاء الذى أقيم على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، في انطلاقة كأس عاصمة مصر، لينتظر في النهائي الفائز من كرواتيا وتونس وهي المباراة التي ستُجرى اليوم السبت.

أبرز أحداث المباراة جاءت في الدقيقة 23 بعد انفراد تام بالمرمى من إمام عاشور لاعب منتخب ولكنه سقط بعد عرقلة من الخلف من مدافع نيوزيليندا ناندو بيانكير وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء، وتوقفت المباراة لعلاج إمام عاشور لاعب منتخب مصر بداعي وجود إصابة على مستوى الكتف، وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو أشار باحتساب ركلة جزاء لصالح منتخب مصر بعد إعاقة لمحاولة مرور إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، تصدى لتسجيلها مصطفى محمد.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، في الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، ويقود الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد".