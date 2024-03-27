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منصب جديد ينتظر تشافي بعد رحيله عن الإدارة الفنية لبرشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - عرض مسؤولو نادي الإسباني بقيادة خوان لابورتا منصبا جديدا لـ تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

وقرر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري وفقًا لما أعلنه عقب الهزيمة أمام فياريال في .


‏وأفادت تقارير صحفية إن خوان لابورتا أرسل رسالة إلى تشافي تنص على أن النادي قرر تعيينه سفيرًا لمؤسسة برشلونة الذي يشغله أيضًا أليكس روكا بجانب منصبه كمدرب

وشدد التقرير على أن هذه الخطوة بمثابة تلميح للمدرب الإسباني أنهم يريدون بقاءه مع الفريق الكتالوني.

وكان تشافي قرر الرحيل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته بشكل كبير في الموسم الحالي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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