ميسي: كنت سأعتزل كرة القدم بسبب الأرجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق انتر ميامي الأمريكي الحالي، انه كان قريبا من اعتزال كرة القدم في عام 2022 خلال نسخة كأس العالم الأخيرة.

وظهر ليونيل ميسي في برنامج “بودكاست” الذي يقدمه عمرو أديب، وفتح قلبه في الحديث عن الكثير من الأمور الخاصة بمشواره في كرة القدم.

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم.

وأوضح النجم الأرجنتيني ولاعب إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي، أنه كان سيعتزل كرة القدم، في حال لم يحقق كأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده.



وقال ميسي في مقابلة عبر بودكاست "Big Time" وجاء فيها:" أنا محظوظ بتحقيق كل شيء، لقد تحققت كل أحلامي، لا أستطيع أن أطلب المزيد، الآن أستمتع ".



وأضاف:" في حال لم نحقق لقب المونديال كنت سأعتزل كرة القدم، لكن حاليا لم أفكر في ذلك بعد، في اللحظة التي أشعر فيها أنني لن أقدم الفائدة لفريقي سأعتزل".



وأكمل:" كل شخص له الحق في الانتقاد، والانتقادات التي تخص كرة القدم لا تزعجني، لأنني أول منتقد لنفسي، وأنا أول من يحاسب نفسي وهذا جزء من اللعبة".