فابريزيو رومانو: ريال مدريد يقترب من تجديد عقد توني كروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بانتقالات اللاعبين بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع لاعب الفريق توني كروس لتجديد تعاقده.

وذكر رومانو: "إن فريق ريال مدريد توصل للاتفاق مع توني كروس، للاستمرار في صفوف الفريق الملكي لمدة موسم آخر، لينتهي عقده بنهاية موسم 2024-2025، و يتبقى فقط توقيع العقود والإعلان الرسمي".

وأضاف: "كروس سيوقع على عقد لمدة موسم واحد فقط مع ريال مدريد، وهي السياسة التي يتبعها الفريق الملكي في التجديد مع اللاعبين الكبار للفريق".

وخاض كروس 37 مباراة رفقة ريال مدريد هذا الموسم في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

وينتهي عقد توني كروس رفقة ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وانضم اللاعب صاحب ال 34 عاماً إلى صفوف النادي الملكي في عام 2014، قادما من فريق بايرن ميونخ الألماني، مقابل مبلغ مالي قدره 25 مليون يورو.