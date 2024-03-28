شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يفوز على سيتي كلوب ويتأهل لربع نهائى دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الخليج 365 لربع نهائي دورة المتحدة الرمضانية بفوزه على سيتي كلوب بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.

تقدم الخليج 365 بهدف إسلام مسعود وتعادل سيتي كلوب بهدف جلال شيكا، وأضاف أحمد عصام الهدف الثاني لليوم السابع وتعادل جمال حمزة قبل صافرة النهاية.

وكان الخليج 365 قد حقق فوزه الأول في البطولة على حساب المتحدة للرياضة بنتيجة 2-0، وسجل ثنائية الفريق أحمد عصام وعمر أنور، بينما حقق سيتي كلوب فوزا عريضا في المباراة الأولى على إيجيبشان أوتدور بنتيجة 8-0.

وجاءت قائمة فريق الخليج 365 في البطولة كالتالي: وليد ماهر - محمد رشاد - محمد عادل - أحمد عصام - إسلام مسعود - أيمن عادل - حازم عبد الصمد - عمر أنور - سعيد حامد - إسلام ناجي.

بينما جاءت قائمة سيتى كلوب كالتالي: سيد معوض - عبد الستار صبري - جمال حمزة - محمد صلاح - جلال شيكا - مصطفى بركات - ياسر أحمد - يوسف حبيب - كريم سنوسي - محمد حسني.