شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى أولى مباريات نصف نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق سيدات الأهلي من الفوز على سبورتنج 3-0 فى أولى مباريات سلسلة البلاى أوف Best of 3 بنصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات. وجاءت نتيجة الأشواط : 25-17 25-18 25-20.

كما حقق فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك الفوز على سموحة في أولى مباريات نصف نهائي الدوري 3-0 بنتيجة أشواط : 25-22 25-20 25-18.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية اليوم الخميس، وفى حالة اللجوء لمباراة فاصلة ستقام السبت القادم، حيث يؤهل نظام البلاى اوف الفائز بمجموع مواجهتين إلى النهائى. ويعتبر فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي هو حامل لقب الدوري.

على جانب آخر، استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على صرف مكافأة إجادة لمنتخبى الرجال والسيدات بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية فى غانا فى المنافسة التى اختتمت مؤخرا ، بجانب مكافأة سيدات الشاطئية التى أعلن عنها الاتحاد من قبل.

وتُوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على كينيا في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

فيما حقق منتخب مصر للسيدات ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على تونس في النهائي بنتيجة 3/0.