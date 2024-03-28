الامارات | خبر سار لجمهور الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الزمالك رسميا عن موقف لاعبه أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأبيض، من المشاركة في المباراة القادمة بكأس الكونفدرالية، بعد الإصابة التي تعرض إليها خلال الفترة الماضية، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق الأبيض.

وذكر موقع الزمالك الرسمي، فقد شهدت تدريبات الفريق الأبيض، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة اللاعب أحمد سيد زيزو، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان زيزو قد أصيب خلال مشاركته مع الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر التي جمعته أمام نظيره الأهلي، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليغادر أرض الملعب مصاباً.

ويستعد الفريق الأبيض، لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر الحادي والثلاثين من مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين السابع من إبريل المقبل.

وجاءت مشاركة زيزو عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم، وشارك أحمد سيد زيزو، في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية، بعد الاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية.