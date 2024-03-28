خطوة جديدة من اتحاد الكرة لحل أزمة محمد صلاح وحسام حسن

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة عن خطوة جديدة لإنهاء أزمة حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر مع محمد صلاح قائد الفراعنة.

وشهدت الساعات الأخيرة جدالًا واسعًا بعدما تجاهل حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر ذكر اسم صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول، خلال تصريحاته عقب نهائي كأس العاصمة.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: “لا يوجد شخص عاقل يمكنه القول أن غياب محمد صلاح عن الفراعنة خلال معسكر مارس لم يكن مؤثرًا”.

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وواصل عضو اتحاد الكرة: “التنسيق بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لمنتخب مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة قائم دائمًا، من أجل تواجد نجم ليفربول في معسكر يونيو القادم، ولانهاء تلك الأزمة من الأساس”.

وتابع: “منتخب مصر ينتظر عودة محمد صلاح، إضافة إلى المصابين وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور في المعسكر المقبل”.

واختتم عضو الجبلاية: “الفرعون المصري سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل، وأي طلبات سيتم تقديمها من جانب جهاز حسام حسن سيتم تنفيذها بشكل كامل أيضاً، وذلك من أجل تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم 2026”.