هل تعمد حسام حسن منح قميص محمد صلاح لنجم الزمالك في منتخب مصر؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن منح حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر قميص محمد صلاح قائد الفراعنة لنجم الزمالك مصطفى شلبي.

وإرتدى مصطفى شلبي لاعب الزمالك قميص محمد صلاح نجم ليفربول “رقم 10” خلال مباراة منتخب مصر ضد كرواتيا في نهائي كأس العاصمة.

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وغاب نجم ليفربول عن معسكر منتخب مصر الذي أقيم خلال شهر مارس الجاري، من أجل استكمال برنامجه الاستشفائي من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “البعض قال أن رقم 10 في منتخب مصر خاص بـ محمد صلاح، وكان من الضروري حجبه”.

وأشار إلى أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، كان يريد حجب رقم 10، باعتباره خاص بقائد الفريق، لكن قواعد البطولة تسببت في عدم اتمام الأمر”.

وأوضح: “الأرقام من 1 إلى 25 بعدد الأسماء المنضمة داخل القائمة، لذلك قام المدير الفني لمنتخب مصر بمنح مصطفى شلبي لاعب الزمالك الرقم 10» الخاص بـ صلاح.

واختتم نجم الاهلي السابق: «الهجوم على حسام حسن في هذه النقطة غير مبرر بالمرة».

وخسر الفراعنة نهائي كأس العاصمة، من نظيره كرواتيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.