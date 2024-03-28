شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حسام حسن كان يريد حجب رقم 10 تكريما لـ محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، كان يرغب في حجب رقم 10 تكريماً لمحمد صلاح بعد غيابه عن معسكر المنتخب الماضي، غير أن قواعد بطولة كأس عاصمة مصر حالت دون ذلك.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": "حسام حسن كان سيحجب رقم 10 وقال إنه رقم محمد صلاح لن يأخذه أحد، ولكن البطولة لها قواعد ولديك 25 لاعباً في القائمة، إذا تم التخلي عن رقم فمعناه التخلي عن لاعب، لذلك لم يكن ممكناً حجب الرقم 10 وتم منحه لمصطفى شلبي".

وأضاف: "لا نريد أن يكون هناك هجوم لمجرد الهجوم فقط وخلق أزمة، ولن نقبل بأن نعين أو نقيل مدربا بسبب نتيجة مباراة، حسام حسن عندما تحدث عن عودة المصابين ولم يذكر محمد صلاح كان حديثه منطقياً لأن صلاح عاد الآن للعب وأصبح جاهزاً ليس ضمن المصابين".

وواصل شوبير: "لا يوجد مدرب عاقل يستبعد محمد صلاح، وحسام حسن تحدث أكثر من مرة عن ذلك، محمد صلاح بالفعل زعلان وواخد على خاطره، لكن المسافة قريبة بين حسام حسن ومحمد صلاح".

واختتم: "محمد صلاح لا يمكن أن يهرب من المنتخب، في كأس العالم انضم للمنتخب رغم إصابته وأصر على المشاركة، وسيتواجد في معسكر المنتخب القادم".