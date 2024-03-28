شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأهلى.. 45 يوما لعودة إمام عاشور و5 أسابيع لجاهزية ياسر إبراهيم وديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير مواعيد عودة المصابين بالنادى الأهلى، وفى مقدمتهم إمام عاشور لاعب وسط القلعة الحمراء، والذى كان قد تعرض لإصابة فى الكتف خلال مشاركته مع المنتخب، خضع على إثرها لعملية جراحية.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": "إمام عاشور أجرى عملية وكانت لديه رغبة فى حضور مباراة كرواتيا لكن بسبب الزحام تم نصحه بعدم الحضور، وعلى الأقل يحتاج 45 يوما للعودة إلى الملاعب، وإمام عاشور سيبدأ الجرى قريباً ولكن دون احتكاك".

وأضاف: "محمد الشناوى يواصل برنامجه العلاجى فى ألمانيا وسيعود قريباً إلى مصر لاستكمال العلاج الطبيعى ثم يعود إلى ألمانيا لاستكمال العلاج، إصابة الشناوى كانت فى يناير ويعود بعد شهرين ونصف أو ثلاثة على الأكثر".

وواصل: "وسام أبو على ينقصه فقط جزئية الاشتراك والاحتكاك وتواجده فى مباراة العودة أمام سيمبا غير واضحة وبنسبة 50%". واختتم: "أليو ديانج يعود إلى الملاعب بعد 5 أسابيع، وياسر إبراهيم يحتاج من 4 إلى 5 أسابيع أيضاً للعودة".