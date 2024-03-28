الحكومة المصرية تتدخل لحل أزمة "صلاح" بعد "فضيحة كرواتيا"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: "أزمات صلاح مع مصر؟" أن "أزمات مصر مع صلاح؟"، لا أحد في مصر يعرف على وجه الدقة أين الخلل، فقد تلقى المنتخب المصري هزيمة قاسية برباعية لهدفين على يد نظيره الكرواتي في مباراة ودية دولية الثلاثاء، وسط أداء مخيب للآمال في بداية تولي حسام حسن مسؤولية القيادة الفنية لمنتخب مصر، مما جعل الملايين من عشاق منتخب الفراعنة يتحدثون عن تأثير غياب صلاح، فيما أكد البعض الآخر، أن صلاح لا يقدم مع منتخب بلاده مستويات جيدة، على العكس من تألقه الدائم مع ليفربول.

بدوره كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تدخله لحل ما يثار عن أزمة بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح قائد المنتخب بحسب مصادر مصرية، وأشار صبحي أن التدخل كان حاسماً من أجل عدم ترك الأمر لوسائل الإعلام وتعميق الفجوة بين الطرفين.

تدخلت لحسم الأمور

وقال أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة عبر إذاعة أون سبورت إف إم المصرية: "كرد حاسم على علاقة حسام حسن ومحمد صلاح، تم اختيار جهاز فني وطني، ومحمد صلاح نجم وصل إلى أعلى مسافة لنجم مصري وعربي، صلاح حدثت له إصابة وإذا تركنا الأمر لوسائل الإعلام سيصنع فجوة وهنا تدخلنا بشكل حاسم، ووافق حسام حسن على استمرار صلاح مع فريقه للتأهيل".

وأوضح "صلاح أبلغني بغيابه عن معسكر مارس بسبب وجود شرح مكان الإصابة وستتدرج مشاركته الفترة المقبلة، وهنا تم تقدير الأمر من الجهاز الفني".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "صلاح سيتواجد في معسكر الصيف المقبل، وحسام حسن بالمؤتمر الصحفي أوضح أن المنتخب سيكون أفضل بعد انضمام العناصر الغائبة"

حسام يتجاهل صلاح

أشعل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الجدل بتصريحاته عقب الهزيمة الثقيلة أمام منتخب كرواتيا (4-2) مؤكداً أن هناك عناصر مؤثرة غائبة عن التشكيلة، وتجاهل الحديث عن صلاح، مما يوحي أنه ليس عنصراً مهماً، وقد يفكر في عدم ضمه مستقبلاً، وقال حسام حسن:"مواجهة كرواتيا شهدت غياب 5 لاعبين أساسيين، مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه".

حسام يهاجم صلاح

وكان حسام حسن قبل توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر، قد فتح النار على محمد صلاح، وقال إن منتخب مصر لديه "رجال" وليس في حاجة لوجود محمد صلاح، وطالبه بعدم العودة من فريق ليفربول بعد تعافيه من الإصابة، وذلك خلال أزمة اصابة صلاح في نهائيات بطولة أمم أفريقيا الماضية.