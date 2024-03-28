الامارات | بني ياس يخشى مفاجآت «الصقور» في الجولة الـ 17

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق الإمارات للاستفادة من الحالة المعنوية التي يمر بها لاعبوه، بعد استعادتهم ذاكرة الانتصارات أمام خورفكان بالفوز 2-1، في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك حين يستقبل «الصقور» الساعة 10:00 مساء اليوم ضيفه بني ياس على استاد نادي الإمارات، ضمن الجولة 17، بينما في التوقيت نفسه يلتقي النصر مع ضيفه حتا.

ويدرك «الصقور» الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد ثماني نقاط فقط، أن الانتصار اليوم سيبقي على آماله بشكل كبير في المنافسة على البقاء.

بدوره، لا خيار أمام «السماوي» صاحب المركز العاشر بـ16 نقطة سوى الفوز للابتعاد عن تهديد الهبوط، إذ إن نتائج الفريق في تراجع مستمر منذ بداية عام 2024، وقد دقت الخسارة في الجولة الماضية على يد الوصل المتصدر صفر-2 ناقوس الخطر، وبات مطالباً بالتعويض، والحذر من مفاجآت «الصقور». وفي اللقاء الآخر، سيكون النصر صاحب المركز السادس (22 نقطة) مطالباً باللعب بتوازن، لتفادي أي مفاجآت من ضيفه حتا الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب بخمس نقاط فقط.

واستعاد «العميد» توازنه تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، حيث لم يخسر في آخر ثلاث جولات فاز فيها على الجزيرة وبني ياس وتعادل مع الشارقة، ويتطلع اليوم لبلوغ النقطة الـ25.

بدوره، سيكون حتا مطالباً بردة فعل إيجابية في الظهور الأول لمدربه الصربي نيناد فانيك، الذي لديه معرفة جيدة بأحوال الفريق، كونه كان مدرباً للفريق الرديف الذي يقدم مستويات أفضل من الفريق الأول.

ويعتبر الوضع صعباً للغاية بالنسبة لحتا، فرغم أن الأمل في البقاء لايزال قائماً، إلا أنه بحاجة إلى تحقيق انتصارات متتالية في مواجهات صعبة، بداية من لقاء اليوم أمام النصر.

• النصر لم يخسر في آخر ثلاث جولات في الدوري.