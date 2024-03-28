شكرا لقرائتكم خبر عن زياد فرج وعمر الساعى ينتظمان اليوم في تدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائى زياد فرج وعمر الساعى لاعبى الإسماعيلى اليوم الخميس، في تدريب الإسماعيلى استعدادا لمواجهة فريق سموحة المقرر لها 31 مارس الجارى على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

وغاب الثنائى فرج والساعى عن الإسماعيلى في رحلة ليبيا، للمشاركة مع المنتخب الأوليمبى في مشواره فى بطولة غرب آسيا، التي احتضنتها السعودية.

وبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال أمس الأربعاء، الاستعداد لمواجهة فريق سموحة المقرر لها 31 مارس الجارى على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile لكرة القدم.

ومنح إيهاب جلال لاعبى الإسماعيلى إجازة الثلاثاء، من التدريبات بعد العودة من ليبيا بعد خوض مباراة ودية أمام أهلى بنى غازى، في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الليبي بهدفين نظيفين، في إطار احتفال النادى بمئويته.

وكانت بعثة الإسماعيلي قد غادرت بنغازي مساء الإثنين، ولكن بعد الإقلاع في اتجاه مصر، عادت الطائرة إلى مطار بنينا الدولي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد انتظار قرابة الساعتين عادت البعثة للإقلاع مجددا فجر اليوم عائدة إلى مصر، وعادت بسلام الله لمطار برج العرب.