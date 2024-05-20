معلول يخضع لعملية جراحية بعد إصابته في مباراة الاهلي والترجي

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تفاصيل إصابة الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

وأوضح جاب الله أن علي معلول، أجرى أشعة على موضع إصابته، الأحد، وأثبتت إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس.

وأشار طبيب الاهلي إلى أن علي معلول يحتاج إلى عملية جراحية والتي سوف يخضع لها اليوم الإثنين، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

اقرأ أيضًا..حسم مصير زيزو مع الزمالك بعد التتويج بلقب الكونفدرالية

وكان معلول قد تعرض للإصابة في بداية الشوط الأول من مباراة الاهلي أمام الترجي التونسي، في إطار منافسات ذهاب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت أول أمس السبت.

وتعادل الاهلي سلبيًا مع نظيره الترجي التونسي، في مباراة ذهاب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الإياب سوف يقام يوم الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.