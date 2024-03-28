شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. الحضرى أكثر حراس المرمى مشاركة مع المنتخب بـ159 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الرياضة بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، التي تحمل معانى مختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة القوانين الدولية لتنظيم الألعاب المختلفة.

يٌعد عصام الحضرى أكثر حراس المرمى مشاركة مع منتخب مصر في المباريات برصيد 159 مباراة ، كما أنه الأكبر سنا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية .

ويحتل المركز الثاني نادر السيد حارس الزمالك الأسبق الذي لعب 16 مباراة في 4 نسخ كان آخرها 2004، وفي المركز الثالث ثابت البطل حارس الأهلي السابق وشارك في 13 مباراة خلال 4 نسخ آخرها 1990، وفي المركز الرابع إكرامي الشحات ولعب 10 مباريات في 4 بطولات آخرها 1984، بينما في المركز الخامس أحمد شوبير الذي شارك في 8 مباريات خلال 4 نسخ آخرها 1994.

الحضرى حصد 38 لقبا خلال مسيرته منها الفوز بالدوري المصري الممتاز 8 مرات ، وكأس مصر 4 مرات ، والسوبر المحلي 4 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات ، والسوبر الإفريقي 3 مرات، وبرونزية كأس العالم للأندية باليابان، مع الأهلي .

وبعد الرحيل عن الاهلى، توج مع سيون السويسري، ببطولة الكأس في عام 2009، عصام الحضرى الذى يلقب بالسد العالى أصبح أكبر حارس يشارك يتم اختياره في في تاريخ كأس العالم، و هي البطولة التي أقيمت بروسيا 2018 .