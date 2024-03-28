شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجدد الثقة فى محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الثقة في محمد عواد بعد عودته من صفوف المنتخب الوطنى،من أجل رفع حالته المعنوية بسبب عدم مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر والتي توج المنتخب الكرواتى بطلاً لها.

ويدرس البرتغالى جوميز الاعتماد على محمد عواد في حراسة مرمى الفريق الأبيض في مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،وذلك بعد عقد جلسة منفردة مع الحارس الدولى.

واستقر جوميز على إلغاء سياسة التدوير التى طبقها خلال الفترة الماضية فى مركز حراسة المرمى خلال المباريات الماضية خاصة أنها لم تؤتى بثمارها، وتسببت فى تشتت الحراس وعدم ثبات مستواهم، بالشكل الذى كان يريده المدير الفني.

وتتوفر قناعة لدى البرتغالى جوميز في الاعتماد على محمد عواد في حراس مرمى الزمالك،خاصة بعد اختياره في قائمة المنتخب الوطنى التي شاركت في بطولة كأس عاصمة مصر على الرغم من عدم ظهوره في أي لقاء،إلا أن البرتغالى يرى أنه الحارس الأنسب في الفترة المقبلة.