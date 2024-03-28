شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية.. أداء تمارين القوة ببطء أثناء شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى تستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.

يحتاج الرياضي خلال شهر الصيام لتعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه فى أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه في التمارين أو المسابقات والبطولات التى يخوضها.



يجب أداء تمارين القوة التي تركز على تقوية العضلات في تعزيز قوة وصحة الجسم والقلب خلال شهر رمضان ، ولكنها لابد وأن تكون ببطء شديد خلال فترة الصيام ، واخذ وقت راحة بين كل تمرين والأخر لتفادى التعرق الشديد والشعور بالعطش .



ويؤكد المحللون أنه لا ضرر من أداء بعض تدريبات القوة أو ممارسة بعض ألعاب القوة مثل الكاراتيه وكمال الاجسام وخلافه شريطة اللعب ببطء وبحرص شديد حفاظا على الصحة العامة وحتى لا يشعر اللاعب بالعطش نتيجة للعرق أثناء التدريبات .