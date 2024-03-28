شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الننى وكهربا والشيخ يقودون الفراعنة للفوز على توجو بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 27 مارس 2017 نجح منتخب مصر فى الفوز على توجو بثلاثة أهداف دون رد باستاد برج العرب بالإسكندرية فى المباراة الودية التى جمعتهما بإدارة تحكيمية للحكم محمد الحنفى.

سجل محمود كهربا الهدف الأول ثم سجل أحمد الشيخ الهدف الثانى ثم أضاف محمد الننى الهدف الثالث.

بدأ منتخب مصر بقيادة الارجنتينى هيكتور كوبر المباراة بتشكيل مكون من، شريف إكرامى وسعد سمير وأحمد حجازى وأحمد المحمدى وكريم حافظ وسام مرسى ومحمد الننى وعمرو وردة ورمضان صبحى وأمير عادل "ألكسندر" ومحمود كهربا.

وإجمالا قاد كوبر منتخب مصر في رحلة موفقة لعب خلالها 37 مباراة “22 رسمية، 15 ودية”، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، كما نجح فى قيادة الفراعنة إلى التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بعد غياب عن آخر 3 بطولات، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وجاءت مشاركة المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا 2018 باهتة للغاية بعد غياب ما يقرب من 28 عاما، حيث خاض المنتخب 3 مباريات فى المونديال لم يحقق أى انتصار وتعرض لثلاث هزائم من منتخبات أورواجوى وروسيا والسعودية ليقرر اتحاد الكرة اقالة كوبر من منصبه.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.