شكرا لقرائتكم خبر عن كولر وأحد كباتن الأهلي يتحدثان عن مباراة سيمبا في مؤتمر صحفي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رفقة أحد كباتن الفريق في مؤتمر صحفي اليوم عن مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا تواجد كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

بينما شهدت القائمة غياب كلا من، محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد.