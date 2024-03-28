شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحسم مصير زيزو من مباراة فيوتشر بالكونفدرالية بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني للفريق الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، مصير أحمد مصطفى "زيزو" من المشاركة أساسياً فى مواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، المقرر لها يوم 31 مارس.

وبات زيزو جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة فى مباريات الزمالك بعد خوضه التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بالأمس الأربعاء وتعافيه من الإصابة التى لحقت به على مستوى الكاحل.

وأصبح مشاركة زيزو فى مباراة فيوتشر يخضع لرؤية البرتغالى جوزيه جوميز بعد جاهزية اللاعب من الناحية الطبية خاصة أنه المدرب يعلم أهميته كونه من العناصر والركائز الأساسية للفريق ولكن يخشى عليه من تجدد إصابته.

سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني بعد تعافى نبيل عماد "دونجا" من حالة الإجهاد التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين، خاصة أن اللاعب من أهم أوراق البرتغالى جوزيه جوميز فى خط الوسط،ويعتمد عليه في صفة أساسية.

وتدرس إدارة الزمالك، فى الوقت الحالى، العديد من ملفات المهاجمين الأجانب المعروضة عليهم وكذلك المدافعين والظهير الأيسر، بالتنسيق مع البرتغالى جوزيه جوميز، خاصة أن هذه المراكز تعانى بشدة في الفريق وتحتاج إلى لاعبين بإمكانيات وقدرات خاصة.