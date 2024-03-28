شكرا لقرائتكم خبر عن هدف = بطولة.. رأسية محمد عبد المنعم تتوج الأهلي بالنجمة الأفريقية الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف لا تسقط من الذاكرة أبدا.. فهى أهداف تسطر التاريخ وتترسخ في ذاكرة اللاعبين والجماهير وكل عشاق كرة القدم لأنها تساوى بطولة أو لقبا، ومهما مرت الأيام والسنين لا تسقط هذه الأهداف من الذاكرة بالتقادم..

هدف البطولة.. خبر يومى خلال شهر رمضان المعظم، نتذكر سويا الأهداف الذهبية التى جلبت البطولات والألقاب ومازالت الجماهير تتغنى بها حتى الآن.

سجل محمد عبد المنعم لاعب الأهلي هدف تعادل فريقه في مرمى الوداد المغربي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية 2023، ليحسم الأهلي اللقب رقم 11 في تاريخه.

وجاء تتويج الأهلي بالأميرة الإفريقية بعد الفوز في مجموع مباراتي النهائي بنتيجة 3 / 2 ليستعيد اللقب الذي خطفه منه الوداد في النسخة قبل الماضية 2022.