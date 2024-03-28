شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب اتحاد الكرة بتعويض عن إصابة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النادي الأهلي من اتحاد الكرة تعويضه ماليًا عن إصابة إمام عاشور لاعب القلعة الحمراء في معسكر المنتخب الأخير وإجراء جراحة في الكتف.

وتنص اللوائح على تحمل اتحاد الكرة بالتنسيق مع الفيفا، تكاليف أي إصابات أو عمليات يجريها اللاعبون خلال تواجدهم في المعسكرات الدولية التي تأتي ضمن مظلة الفيفا.



تُوج منتخب كرواتيا ببطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية عقب فوزه على منتخبنا الوطنى (٤ ــ ٢) سجل لكرواتيا نيكولا وبرونو وأندريا ودلوفتى فى الدقائق الـ 13 و57 و77 و86 وسجل لمصر رامى ربيعة ومحمد عبد المنعم فى الدقيقتين السادسة والـ 94.



وتعرض إمام عاشور للإصابة في مباراة نيوزيلندا الأولى للمنتخب في البطولة في الدقيقة 20 وخرج مصابا حيث أثبتت الأشعة حاجة اللاعب لعملية جراحية في الكتف.



وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتي سوف تتحدد في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة.

