الامارات | «أبوظبي للدراجات» يتعاون مع الاتحاد الدولي لتطوير مهارات الدراجين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للدراجات عن انضمامه إلى برنامج تطوير المواهب، المعتمد من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي سيقام في مقر الاتحاد الدولي، بسويسرا خلال أغسطس المقبل. ويشارك النادي في البرنامج بعدد من الدراجين استعدادا للموسم الرياضي المقبل، والاستحقاقات الرسمية، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي للنادي في تصريح صحافي إن التعاون مع الاتحاد الدولي يأتي في ظل الاستعدادات لاستضافة منافسات بطولتي العالم للطريق والمضمار، بأبوظبي، المقررتين في عامي 2028، و2029 على الترتيب.

وأشار إلى أن هناك عدة مشاركات خارجية سيتواجد بها دراجو النادي خلال الفترة المقبلة، أبرزها طواف «سانت بطرس برج» في روسيا خلال شهر يوليو المقبل، حيث يتم من الآن تجهيز اللاعبين للمشاركة في هذا الحدث العالمي.