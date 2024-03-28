أكرم عفيف يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أكرم عفيف، لاعب نادي السد ومنتخب قطر عدة عروض للانتقال إلى الدوري السعودي.

وحسب ما ذكرت قناة “الكأس” القطرية فإن هناك عروض سعودية لأكرم عفيف، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكان أكرم عفيف قد ساهم في حسم منتخب قطر للقب كأس آسيا في النسخة الأخيرة، وذلك بعد الفوز على منتخب الأردن في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف.

وأحرز أكرم عفيف ثلاثة أهداف لمنتخب قطر من ركلات جزاء، لتنتهي المباراة بفوز قطر بثلاثية مقابل هدف، ويتوجوا بكأس آسيا.

جدير بالذكر أن العديد من نجوم الأندية العالمية على رادار الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم، أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزيز

ويحتل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، جمعها الفريق من 24 مباراة، فيما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويحتل فريق الاهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، ويحتل فريق التعاون المركز الخامس برصيد 40 نقطة.