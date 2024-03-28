شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز لصرف دفعة مستحقات لكل الفرق الرياضية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب صرف دفعة من مستحقات كل الفرق الرياضية بالنادى، على أن يتم صرفها الأسبوع المقبل.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن دفعة المستحقات الجارى تجهيزها تمهيدا لصرفها ليست لفريق الكرة فقط ولكن لكل الفرق الرياضية المختلفة بالزمالك، سواء فردية او جماعية، على أن يتم تجهيزها وصرفها الأسبوع المقبل قدر الإمكان.

من ناحية اخرى يلتقى الزمالك فى التاسعة مساء الأحد المقبل، مع فريق مودرن فيوتشر فى إطار ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية، بينما تقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر فى 7 أبريل المقبل وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

واستقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على رصد مكافأت خاصة للاعبى الفريق حال الفوز على مودرن فيوتشر فى مباراتى ذهاب واياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لهما يوما 31 مارس و7 أبريل.

ويأتى رصد المكافأة لتحفيز اللاعبين لبذل أقصى جهد خلال المباراتين، خاصة أن الفوز يعد اقتراب خطوة نحو اللقب الافريقى، لاسعاد الجماهير البيضاء