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كابتن كارتون.. آية أيمن بطلة العالم فى السباحة: أميرات ديزنى شخصيات متنوعة

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القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هى أية أيمن بطلة السباحة البارالمبية، و الحاصلة على الكثيرمن الميداليات فى مختلف البطولات.

قالت أية أيمن أن الشخصيات الكرتونية التى تحب متابعتها هى أى شخصة لأميرات ديزنى، مثل الجاسوسات، و ستروبرى كيك، و الكارهون ووينى الدبدوب.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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