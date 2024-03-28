شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. آية أيمن بطلة العالم فى السباحة: أميرات ديزنى شخصيات متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هى أية أيمن بطلة السباحة البارالمبية، و الحاصلة على الكثيرمن الميداليات فى مختلف البطولات.

قالت أية أيمن أن الشخصيات الكرتونية التى تحب متابعتها هى أى شخصة لأميرات ديزنى، مثل الجاسوسات، و ستروبرى كيك، و الكارهون ووينى الدبدوب.