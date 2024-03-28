محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك النجم المصري محمد صلاح، في تدريبات ليفربول الإنجليزي الجماعية، التي أقيمت اليوم استعدادا لمواجهة برايتون، المقرر لها في الثالثة عصر الأحد المقبل 31 أبريل.

وغاب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر السابق، الذي أقيم خلاله بطولة كأس عاصمة مصر الودية، وخسر الفراعنة في النهائي من كرواتيا، بنتيجة 4-2.

وخسر ليفربول المباراة السابقة من مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بنتيجة 4-3، وشهدت المباراة تسجيل صلاح ثنائية.

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