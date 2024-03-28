ثنائي الأرجنتين مهددان بالغياب عن كوبا أمريكا

استقر المدرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين، على ملامح القائمة التي ستخوض بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام الصيف المقبل.

وحسبما أفادت صحيفة “أولية” الأرجنتينية، أن هناك 16 أو 17 لاعبا ضمنوا تواجدهم في القائمة، وهم (ميسي ودي ماريا وإيمليانو مارتينيز، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، ماك أليستر، دي بول، تاليافيكو، باريديس، لو سيلسو، أرماني، مولينا، أوتاميندي، كريستيان روميرو، نيكو جونزاليس، إنزو وليساندرو مارتينيز).

وأضافت الصحيفة أن هناك 6 أماكن في قائمة الأرجنتين، حيث تتم المفاضلة بين 10 لاعبين آخرين، بواقع حارس واحد، ويبقى والتر بينيتيز مرشحا بقوة للتواجد.

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وينوي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، اختيار ثنائي من 4 لاعبين في خط الدفاع، حيث تتم المفاضلة بين مونتييل وبيتزيلا وأكونيا ونيوين بيريز.

وسيكون ليونيل سكالوني، مطالبا بضم لاعب وسط، حيث تميل كفة إكسيكيل بالاسيوس مقارنة بزميليه جيدو رودريجيز وبونانوتي.

ويبقى مكان واحد في خط الهجوم، وسيكون حائرا بين باولو ديبالا وجارناتشو، لكن سكالوني يميل أكثر لاختيار نيكو جونزاليس.

يذكر أن منتخب الأرجنتين هو حامل لقب النسخة الأخيرة في 2021، وسيلعب في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي وبيرو وكندا.