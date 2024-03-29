شكرا لقرائتكم خبر عن البطولات الأفريقية تهدد بتأجيل 7 مباريات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن موعد المباراة النهائية في مسابقتى دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية، ليحدث تضاربا مع مباريات الدورى، وهو ما يهدد بتأجيل عدد من المباريات فى بطولة الدورى.

وأعلن الاتحاد الأفريقي أن المباراة النهائية ستقام في شهر مايو كالتالي: الذهاب سيكون يوم السبت الموافق 18 مايو، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.

بينما تقام مباراة ذهاب الدور النهائي للكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد الموافق 19 من نفس الشهر.

فى الوقت الذى أعلنت فيه رابطة الأندية أنه خلال الفترة من 12 حتى 25 مايو سيتم تأجيل مباريات للأهلي أو الزمالك أو مودرن فيوتشر في حال تأهل أحدهم للمباراة النهائية في دوري الأبطال أو الكونفدرالية. وبالتالى سيكون هناك 7 مباريات مهددة بالتأجيل للأهلى والزمالك وفيوتشر.

الأهلى لديه 3 مباريات مهددة بالتأجيل وهى مواجهات أمام المقاولون وسموحة وزد. بينما الزمالك مهددة بتأجيل مواجهتى إنبى وزد، وفيما يخص مودرن فيوتشر فمهدد بتأجيل مباراتيه أمام البنك الأهلى وإنبى