تصريحات أعضاء الجبلاية تثير الفتنة في منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت تصريحات بعض اعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم الفتنة داخل المنتخب الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية وآخرها تصريحات إيهاب الكومي بشأن أزمة الجهاز الفني للمنتخب مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ووصف البعض أن تصريحات إيهاب الكومي كانت موجهة إلى الجهاز الفني للمنتخب بعدما تجاهل حسام حسن محمد صلاح في المؤتمر الصحفي الأخير عقب مواجهة كرواتيا.

بينا ظهرت العديد من الآراء حول مواقع التواصل الإجتماعي من جانب بعض الجماهير المصرية التي ترى أن اتحاد الكرة يحاب التوأم لصالح محمد صلاح .

قال إيهاب الكومي، إن تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر عكس للعالم مدى قدرة مصر على استضافة وتنظيم أي حدث عالمي مهما كانت قوته وقوة المنتخبات المشاركة به.

اتحاد الكرة يعلق على أزمة محمد صلاح

وعن أزمة محمد صلاح وحسام حسن قال إيهاب الكومي، إن هناك تنسيقا يتم باستمرار بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل تواجد محمد صلاح في المعسكر المقبلة وأنهاء تلك الأزمة المستمرة، قائلاً «لا يوجد شخص عاقل يمكنه أن يقول بأن غياب محمد صلاح لم يكن مؤثرا في معسكر مارس»، مضيفاً أن المنتخب مصر ينتظر عودة المصابين محمد الشناوي وزيزو وإمام عاشور مع عودة صلاح في المعسكر المقبل للمنتخب، سنعمل جميعا من أجل تحقيق حلم الوصول منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 .

وأشار إيهاب الكومي إلى أن هناك محاولات خلال الأيام المقبلة، لأنهاء الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح بما يخدم مصلحة منتخب مصر والكرة المصرية، مؤكداً أن محمد صلاح سيتواجد بمعسكر المنتخب المقبل والذي سيشهد خوض الفراعنة مباراتين أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، قائلاً" أي طلبات سيتم تقديمها من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر سيتم تنفيذها بشكل كامل".

وأكمل: "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو رب الأسرة الرياضية المصرية، ولا يتأخر عن أي شيء إيجابي، وهناك تنسيق كامل بين الوزير والجهاز الفني واتحاد الكرة ومحمد صلاح

وبسؤاله هل حسام حسن تقدم بطلبات؟، أجاب: "أي طلبات سيتقدم بها اتحاد الكرة سيستجيب، سواء كانت مباريات ودية أو خلافه، والرابطة لا تتأخر في تأجيل المباريات.

وأضاف الكومي أن تنظيم البطولة نالت إشادة واسعة عامة وأنها أعادت الجماهير من جديد في المدرجات، حيث شهدت البطولة حضور بأعداد كبيرة؛ حيث إن تذاكر المباريات نفدت بعد طرحها بساعات قليلة.

وتابع إيهاب الكومي، أن المنتخب ظهر عليه بعض السلبيات أمام كرواتيا ولكن تلك الأمور سيعالجها حسام حسن المدير الفني للفراعنة في الفترة المقبلة قبل المعسكر القادم للمنتخب.

وبشأن قضية الشحات والشيبي؟، أوضح: "الموضوع عند لجنة الانضباط، لكن تفاصيل ما حدث داخل اللجنة لا أعرفها، البيانات بالكامل عند اللجنة ولا أعرف ما هو موعد القرار الذي سيصدر ".

وأتم: "بكل تأكيد ستكون هناك قرارات من لجنة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بعد الاطلاع على تقرير مراقب المباراة، وسيتم اتخاذ قرارات بناءً على ذلك، ولن يتم مجاملة ناد على حساب الآخر ".