نجم الاهلي يشعل صراع الأندية الأوروبية

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كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن صراع للأندية الأوروبية من أجل التعاقد مع حارس مرمي النادي الاهلي والمنتخب الأولمبي.
وكتب فرج عامر، عبر حسابه على فيسبوك: “حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأوليمبي والنادي الأهلي مشروع نجم كبير، ينوي الاحتراف الخارجي خاصة أن هناك تهافت من أندية أوروبية على التعاقد معه”.
وأضاف: “أحد أهم أندية بلچيكا تقدم بعرض رسمي مغري للاعب والنادي يفكر بجدية في منحه فرصة الاحتراف الأوروبي”.
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ويحل الاهلي ضيفًا على حساب سيمبا، اليوم الجمعة الموافق 26 مارس الجاري، ضمن لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان المارد الأحمر، قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.
وعلى الجانب الأخر حجز نادي سيمبا التنزاني، مقعده عقب احتلال وصافة المجموعة الثانية بـ9 نقاط.