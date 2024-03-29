7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29-3-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتي على رأسها يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيمبا التنزانى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا الوطنى.

إمام عاشور ووسام أبو على ضمن 9 غيابات فى صفوف الأهلى أمام سيمبا الليلة

يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيمبا التنزانى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى، ويُدير مباراة الليلة الحكم الجنوب أفريقى توم أبو نجيل وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتانى دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس احمد امتياز ، فيما تقام مباراة العودة بين الفريقين في العاشرة من مساء يوم 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

الزمالك يجس نبض الاتحاد السكندرى فى صفقة مابولولو

وضع مسئولو نادى الزمالك، الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى على خريطة التعاقدات فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعجاب البرتغالى جوميز بقدراته وإمكانياته الفنية والبدنية وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص.

ثلاثى هجوم الزمالك يثير حيرة جوميز قبل مواجهة مودرن فيوتشر

يفاضل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، بين الثلاثى سيف الدين الجزيرى وناصر منسي والبنينى سامسون أكينيولا لقيادة هجوم القلعة البيضاء في مباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية،خاصة بعدما قدم الأخير مستوى جيد خلال الفترة الأخيرة في التدريبات واللقاءات الودية.

هل ينجح القندوسى وحسام أشرف فى تغيير مسار العائدين من الإعارة؟

بانتهاء الموسم الحالى يعود بعض اللاعبين إلى أنديتهم عقب نهاية إعاراتهم، بعد التألق والظهور بشكل ملفت فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" الموسم الجارى.

كيف استعد فرسان الكرة المصرية لصدام دورى الأبطال والكونفيدرالية؟

فضلت الأندية الثلاثة المشاركة فى البطولات الأفريقية استغلال فترة التوقف الدولى التى كان المنتخب الوطنى منشغلاً فيها ببطولة كأس عاصمة مصر على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسب طريقتها وظروف لاعبيها.

الأهلى يتحدى سيمبا التنزانى فى سهرة رمضانية مثيرة الليلة بدورى الأبطال

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر ضيفاً ثقيلا على نظيره سيمبا التنزانى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة) على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الافريقى.

يدرس حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، تنظيم مباراة ودية قبل انطلاق مواجهتى بوركينا فاسو وغينيا المقبلتين فى تصفيات كأس العالم، وذلك لتجهيز اللاعبين لأول احتكاك رسمى للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد.