ضربة مزدوجة لمان سيتي باصابة ووكر وستونز

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : تلقى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم ضربة مزدوجة قبل مواجهته المرتقبة مع أرسنال المتصدر الأحد، بغياب لاعبيه كايل ووكر وجون ستونز بسبب الاصابة.

وتعرض اللاعبان للاصابة خلال مشاركتهما مع منتخب بلادهما في فترة التوقف الدولية.

استُبدل ووكر خلال الخسارة ضد البرازيل 0 1 بعد اصابة عضلية بفخذه، فيما عرج ستونز خلال التعادل مع بلجيكا 2 2 اثر اصابة في العضلة المقرّبة.

ويتصدر أرسنال الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة عن سيتي، في نهاية بالغة الاثارة للدوري الذي وصل إلى مرحلته الثلاثين.

وستقلق الاصابتان الدفاعيتان سيتي المدعو لمواجهة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني العريق في 9 نيسان (أبريل).

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة "اصابة كايل أقوى من (اصابة) جون، لكنهما سيغيبان، لا أعرف عدد المباريات".

لكن المدرب الفذّ سيستفيد من تعافي الحارس البرازيلي إيدرسون، المدافع السويسري مانويل أكانجي، جاك غريليش والبلجيكي كيفن دي بروين.

عانى دي بروين الذي غاب عن ربع نهائي الكأس ضد نيوكاسل (2 - 0) قبل فترة التوقف الدولية، من موسم مليء بالاصابات، فغاب أول خمسة أشهر لتمزق عضلي.

بيد ان ابن الثانية والثلاثين وفّر 12 تمريرة حاسمة وسجّل مرّتين في 12 مباراة مع "سيتيزنس".

أضاف غوارديولا الذي لم يخسر فريقه في 38 مباراة على أرضه في مختلف المسابقات "غاب فترة طويلة لكنه تدرّب جيداً بالأمس. سنرى كيف يتطوّر وضعه في الأيام المقبلة".