شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سيمبا بهدف كوكا فى تنزانيا ويضع قدماً فى نصف نهائى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي فوزاً ثميناً بهدف نظيف على سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي ، أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة وبذلك يضع الأهلي قدمه في نصف النهائي البطولة لكن الحسم سيكون في لقاء العودة يوم 5 أبريل المقبل بإستاد القاهرة.

وأدار المباراة ، الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل وعلي تقنية الفيديو تواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا وعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.

وضم تشكيل الأهلى الرسمي لمباراة سيمبا ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا ، حسين الشحات، بيرسي تاو وموديست.

​الشوط الأول

بدأت المباراة بنشاط من أصحاب الأرض قبل أن يرد الأهلي بهجمة خطرة قادها ببراعة محمد هاني الذي راوغ دفاع سيمبا ومرر عرضية أرتدت من مدافع الفريق التنزاني لتصل أحمد نبيل كوكا الذي سددها في الشباك التنزانية مُسجلاً الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الخامسة.

بعد الهدف نشط أداء صاحب الأرض وحاول العودة للمباراة وقاد أكثر من هجمة تعامل معها دفاع الأهلي بشكل جيد وأنطلق علي معلول بهجمة عنترية من ناحية الشمال ومررها عرضية لكن دفاع سيمبا يحوّل الكرة إلى ضربة ركنية.

تعرض موديست للعرقلة في منطقة جزاء سيمبا وطالب لاعبي الأهلي بإحتساب ضربة جزاء لهم لكن الحكم رفض وطالب باستكمال اللعب ، بعدها تصدى مصطفى شوبير لتسديدة قوية من لاعب سيمبا وأنقذ الأهلي من هدف مُحقق لصاحب الأرض.

بمرور الوقت ازداد ضغط سيمبا على الأهلي مع تصدي دفاع الأحمر للهجمات وتألق مصطفى شوبير مرة أخرى ليتصدى لأنفراد وأبعد الكرة بقدمه عن مرماه ، ويواصل الضغط من صاحب الأرض مع محاولات دفاعية من الأهلي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ من جانب صاحب الأرض الذي ضغط بقوة على مرمى مصطفى شوبير مُستغلاً التراجع الواضح من الأهلي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

أهدر لاعبي سيمبا أكثر من فرصة خطرة ، وفي الدقيقة 67 أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تغيير ثنائي بنزول رضا سليم وطاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات وبيرسي تاو.

حاول الاهلي السيطرة على وسط الملعب وفي الدقيقة 73 شارك أفشة بدلاً من مروان عطية كما شارك كهربا بدلاً من موديست وانطلق طاهر محمد طاهر بهجمة من ناحية اليمين وتعرض للعرقلة لكن الحكم رفض احتساب الكرة ضربة حرة مباشرة للأهلي وأمر باستكمال اللعب.

الدقائق الأخيرة شهدت نشاط هجومي واضح من سيمبا وشارك ميكيسوني لاعب الأهلي السابق مع سيمبا وسدد كرة قوية أبعدها مصطفى شوبير ببراعة بعيداً عن شباكه ، وغادر رضا سليم المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للإصابة لكن سرعان ما عاد للمشاركة في المباراة.

أهدر كهربا فرصة تسجيل هدف مؤكد للأهلي بعدما تباطئ في التسجيل ليتدخل حارس سيمبا وينقذ الموقف ، بعدها انقذ أفشة كرة خطرة من أمام لاعب الفريق التنزاني الذي كان مُتفرداً بمصطفى شوبير ، وراوغ كهربا دفاع سيمبا لكنه سددها بعيداً عن الشباك لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.