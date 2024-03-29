شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب المنتخبات.. "الأسود الثلاثة" شعار يعبر عن عراقة الانجليز منذ عهد الملك ريتشارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من منتخبات كرة القدم تشتهر بألقاب مختلفة بخلاف اسم الدولة التي يمثلها ويلعب باسمها، وغاليا ما يمثل هذا اللقب طبيعة الشعب أو أصوله التاريخية أو الحضارة التي ينتمي لها أو الطبيعة الجغرافية المحيطة به أو البيئة التي يعيشون فيها، حيث يعبر كل لقب عن أمر تاريخي أو البيئة الخاصة بكل بلد.

وعلى مدار 30 يوما في شهر رمضان نتناول قصة تسمية المنتخبات الوطنية المختلفة وسبب هذه التسمية، لنتيح الفرصة امام قراء ”الخليج 365” لمعرفة القصة الحقيقية وراء إطلاق لقب معين على منتخبات كرة القدم.

منتخب إنجلترا يشتهر بمنتخب الأسود الثلاثة، حيث يشهد شعار المنتخب الإنجليزي تواجد 3 أسود ويستمد هذا الشعار من تاريخ طويل للانجليز منذ القرن الثاني والثالث عشر.

"الأسود الثلاثة" هو لقب المنتخب الإنجليزي الذي حقق بطولة يتيمة بكأس العالم عام 1966، وجاء اللقب من الأسود الثلاثة التي تتواجد على مختلف الشعارات في المملكة المتحدة، ويعود اعتمادها إلى عهد ريتشارد قلب الأسد، خلال الفترة الممتدة من عام 1198 حتى عام 1340.