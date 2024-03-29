حسين الشحات يستمر فى صدارة هدافى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا

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القاهرة - سامية سيد - يستمر حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، فى صدارة ترتيب هدافى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد مواجهة سيمبا التنزاني، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

حسين الشحات يتصدر هداف دوري ابطال افريقيا

حسين الشحات يتصدر ترتيب هدافى بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 أهداف، ويأتى الشيخ عمر فوفانا لاعب مازيمبى فى المركز الثانى برصيد 4 أهداف.

حسين الشحات يشارك في فوز الاهلي علي سيمبا

وشارك حسين الشحات مع الأهلي في الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي، أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة وبذلك يضع الأهلي قدمه في نصف النهائي البطولة لكن الحسم سيكون في لقاء العودة يوم 5 أبريل المقبل بإستاد القاهرة.

وأدار المباراة، الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل وعلي تقنية الفيديو تواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا وعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.

حسين الشحات يخرج في الدقيقة 67 من زمن المباراة

وخرج حسين الشحات من المباراة في الدقيقة 67 من زمن اللقاء ويدفع كولر المدير الفني بالمغربي رضا سليم بدلا منه .

وضم تشكيل الأهلى الرسمي لمباراة سيمبا ، كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو وموديست.