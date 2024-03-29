تحديد موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة -

حددت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة السادسة عشرة ضمن منافسات الدوري المصري

وقررت جنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة السادسة عشر بالدوري المصري الممتاز، في الثامن من شهر أبريل المقبل.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على سيمبا في ذهاب ربع نهائي بطولة أفريقيا ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور الـ8 متصدرًا لمجموعته برصيد 12 نقطة من 6 مواجهات، والتي ضمت، يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بينما سيمبا حل وصيفًا في المجموعة الثانية وكان يجاور أسيك ميموزا (المتصدر) والوداد البيضاوي وجوانينج جالاكسي.