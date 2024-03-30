شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو الفوز الأول الذى يحققه المارد الأحمر فى ربع نهائى البطولة خارج الأرض منذ 2017، والفوز الأول على سيمبا فى تنزانيا بتاريخ مواجهات الفريقين القارية.

ومع الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، نجح محمد هاني في مراوغة اللاعب محمد حسين، على يسار منطقة الجزاء وأرسل تمريرة أمام المرمى، حاول الحارس أيوب لكرد تشتيت الكرة لكن تابعها أحمد نبيل كوكا بتسديدة قوية سكنت الشباك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني، في العاشرة مساء الجمعة المقبلة الموافق 5 أبريل القادم، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.