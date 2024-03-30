شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى القادمة بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيرة سيمبا التنزانى في مواجهة أياب دور ربع نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب فوز الفريق الأحمر بهدف دون رد فى مباراة الذهاب.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 5 _4_2024 حيث تقام على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة العاشرة مساء.

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومع الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، نجح محمد هاني في مراوغة اللاعب محمد حسين، على يسار منطقة الجزاء وأرسل تمريرة أمام المرمى، حاول الحارس أيوب لكرد تشتيت الكرة لكن تابعها أحمد نبيل كوكا بتسديدة قوية سكنت الشباك.