شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق رقما تاريخيا لم يحدث منذ قرابة 40 عاما بعد الفوز على سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي في تحقيق أول فوز له على سيمبا خارج الديار بعدما فاز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنجامين مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولم يسبق للأهلى أن فاز على سيمبا فى تنزانيا، حيث انتهت جميع المباريات التي جمعت الفريقين فى تنزانيا بفوز سيمبا أو التعادل لذا يُعد مكسب اليوم تاريخياً للأهلى، ونجح المارد الأحمر في تحقيق رقم مُميز لم يحدث منذ قرابة 40 عاماً منذ أول مواجهة جمعت الفريقين عام 1985، فمنذ هذا التاريخ لم يفز الأهلي على سيمبا فى تنزانيا.

بداية المواجهات بين الأهلي وسيمبا كانت عام 1985 في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وانتهت بفوز سيمبا بهدفين لهدف، وخسر بطل تنزانيا في القاهرة بهدفين دون رد، وصعد الأهلي ويحصد اللقب.

فى عام 2019 التقى الأهلي مع سيمبا التنزاني فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وفاز الأحمر بخماسية نظيفة في القاهرة، وخسر في مباراة الإياب بتنزانيا بهدف نظيف.

في نسخة 2021، بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، خسر الأهلي بهدف نظيف في دار السلام، وفي القاهرة فاز الأهلي بنفس النتيجة، وحصد الأهلي اللقب في النهاية.

في أول نسخة من الدوري الإفريقي، أوقعت قرعة افتتاح البطولة، الأهلي في صدام مع سيمبا، وأقيمت مباراة الذهاب في دار السلام، والإياب في القاهرة، تعادل الأهلي أمام سيمبا في تنزانيا بهدفين لمثلهما، قبل أن يعود الفريقان في القاهرة ويتعادلا بهدف لمثله، ليصعد الأهلي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفاز الأهلي بهدف نظيف على سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة، وبذلك يضع الأهلي قدمه في نصف النهائي البطولة لكن الحسم سيكون في لقاء العودة يوم 5 أبريل المقبل بإستناج القاهرة.

وأدار المباراة الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل وعلي تقنية الفيديو تواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا، وعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.

وضم تشكيل الأهلى الرسمي لمباراة سيمبا كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو وموديست.